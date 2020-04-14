В Иркутской области за четыре дня разгорелись девять лесных пожаров

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала противопожарного режима, введённого с 10 апреля, зарегистрировали уже девять лесных пожаров на площади 250 га. Об этом 14 апреля на пресс-конференции рассказал и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

– Все пожары были ликвидированы в течение суток после обнаружения, то есть оперативно срабатывали, выезжали, полностью их локализовывали и тушили, – сказал он. – Мы в алгоритм включили 20-минутную отработку термоточки, то есть в течение этого время сотрудники должны выехать уже на место.

Между тем, часть пожаров произошли в пригороде Иркутска в результате человеческого фактора: люди, несмотря на объявленный в регионе режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, едут на природу. В основном, чтобы отдохнуть, но по одному случаю следственные органы рассматривают версию поджога. Это произошло в Мельничной Пади Иркутского района. Были зафиксированы два возгорания друг за другом. Перед этим на местности заметили молодых людей на квадроциклах. На местах возгорания потом обнаружили остатки легковоспламеняющихся жидкостей.

– Поэтому мы физически будем перекрывать доступ граждан в леса. Более того, будем применять фотоловушки, 60 уже установили, ещё 50 планируем. Они будут фиксировать всех, кто нарушает противопожарный режим, заезжает в леса. Соответственно нарушителей будут потом привлекать к ответственности, – говорит Теймур Магомедов.

Что касается палов сухой травы, то их можно проводить только под надзором пожарных. Так, в этом году достигнута договорённость с сельхозпредприятиями ограничиться лишь опашкой территории. Но если выжигание травы проводить «по уму», то оно может принести пользу.

– Пал должен проводиться, пока земля ещё мёрзлая, огонь беглый, он уничтожает сухую траву, не повреждая корни деревьев и растительности. По сути, это минерализация почвы, на этом месте потом хорошая зелёная травка растёт. Но обязательно должно быть окарауливание, пожарная машина, чтобы это не вышло из-под контроля и не переметнулось в лесной фонд, – отметил и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области.

Такая ситуация, кстати, сложилась в посёлке Култук Слюдянского района. Процесс пытались окарауливать, но этого не удалось. В итоге виновного привлекли к административной ответственности.