В Иркутской области за два дня 2020 года на пожарах погибли четыре человека

Иркутская область, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала 2020 года зарегистрировано 44 пожара, на которых погибли четыре человека и три человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожары с гибелью людей произошли в жилых домах в деревне Седанкина Казачинско-Ленского района на улице Заречной, в посёлке Залари на улице Фрунзе и в Тайшете на улице Новой. Во всех случаях пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения и спали.

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области в период проведения новогодних и рождественских праздников до 9 января 2020 года на территории региона действует особый противопожарный режим.

В рамках особого противопожарного режима межведомственными группами за сутки проведено 3 тысячи 344 подворовых обхода, девять сходов граждан. Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано 4 тысячи 985 человек, распространено 5 тысяч 545 памяток на противопожарную тематику.

Проведено 127 рейдов и патрулирований, в ходе которых проверено 126 мест проживания неблагополучных семей, а также проинструктировано 133 человека, проживающих в смежных зданиях и помещениях. Проинструктировано органами социальной защиты опеки и попечительства 142 человека.

Государственные инспекторы по пожарному надзору просят граждан проявлять бдительность. О фактах нарушения требований пожарной безопасности необходимо сообщить на единый телефон доверия – 8 (3952)39-99-99, круглосуточно функционирующий в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.