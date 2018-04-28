|Происшествия
|01.05.2018
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В Иркутской области за два дня задержали более 150 пьяных водителей
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Иркутская область, Иркутск, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На дорогах Иркутской области 29 и 30 апреля были задержаны 152 нетрезвых водителя. Почти треть – 46 человек – инспекторы ГИБДД остановили в Иркутске.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, за эти дни зарегистрировали четыре ДТП, случившихся по вине пьяных автолюбителей – травмы получили четыре человека.
Кроме того, в 13 случаях за рулем находились лица, ранее лишенные водительских прав. На основании собранных материалов за последние двое суток возбуждено девять уголовных дел – нарушителям грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.
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