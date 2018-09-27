В Иркутской области за год отловили больше 20 пьяных судоводителей

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области увеличилось число судоводителей, в состоянии алкогольного опьянения управлявших маломерным судном. С начала навигационного периода 2018 года было выявлено 23 таких случая, 12 из них – в минувшую неделю, сообщает пресс-служба спасателей.

Правонарушения были зарегистрированы на водных объектах Иркутска, Братска, Ангарска, населенного пункта Казачинское, в Жигаловском, Иркутском и Киренском районах. Только за выходные дни к административной ответственности были привлечены семь судоводителей.

Инспекторы имеют право задержать судно, если судоводитель находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или уклоняется от прохождения медицинского освидетельствования. Забрать свои плавсредства владельцы смогут только после выплаты штрафа, размер которого может доходить до нескольких тысяч в зависимости от тяжести правонарушения. Помимо наложения административного штрафа, судоводитель может быть лишен прав управления на срок до двух лет.

В осенний период в преддверии завершения сезона навигации наблюдение за обстановкой на водных объектах не ослабевает. Для проведения профилактических мероприятий в состав патрульных групп входят более 150 человек, задействуется 46 патрульных судов, поясняют в ГУ МЧС по Иркутской области.