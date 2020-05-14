Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 13 мая потушено девять лесных пожаров. Из вновь обнаруженных потушено семь возгораний: три – в Иркутском районе, два – в Чунском, по одному – в Усольском и Ольхонском районах.

Как сообщает пресс-служба главы региона, также ликвидировано два лесных пожара, зарегистрированных 11 мая в Качугском районе. Общая площадь потушенных очагов составила 89 га, покрытых лесом, и 0,3 га нелесной территории.

По данным на утро 14 мая в локализованное состояние перешло два природных пожара, обнаруженных накануне: по одному в Черемховском и Тулунском районах. Общая площадь этих возгораний 10 га, не покрытых лесом.

Действовавшими оставалось два очага на площади 4,5 га, зарегистрированных 13 мая в Чунском районе.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, на арендованных участках было пять пожаров, на незакрепленных территориях – восемь. По вине местного населения возгорания произошли в четырех случаях в четырех районах. Версией возникновения одного пожара в Качугском районе рассматривается нарушение правил противопожарной безопасности лесозаготовителем. Три очага ликвидировано на линейных объектах в Иркутском районе. От гроз возникло пять природных пожаров.

В тушении всех очагов 13 мая было задействовано девять сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 102 работника лесной охраны, 31 мобилизованный гражданин и 45 единиц наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли два самолета Ан-2 и два Як-18. Их общий налет составил 14 часов.