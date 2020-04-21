Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области за сутки 21 апреля потушили 10 пожаров. Девять из них – вновь зарегистрированные. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Из девяти новых возгораний по два обнаружено в Зиминском и Тулунском районах, по одному – в Эхирит-Булагатском, Иркутском, Заларинском, Нижнеудинском и Тайшетском районах. Также потушен пожар, обнаруженный и локализованный в Братском районе 20 апреля. Общая площадь потушенных очагов составляет 380,5 га, в том числе 172,5 га, покрытых лесом.

На утро 22 апреля действующими оставались два пожара, обнаруженные накануне в Качугском районе. Их общая площадь – 33 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, один обнаруженный вчера лесной пожар находится на арендованной территории, остальные – на незакрепленных участках. По вине местного населения возгорания произошли в Братском, Качугском, Иркутском, Зиминском, Тулунском и Тайшетском районах. В пяти случаях огонь перешел в лес с земель иных назначений. Все возгорания зарегистрированы недалеко от населенных пунктов на расстоянии от одного до девяти километров.

В тушении всех очагов возгорания 21 апреля было задействовано 134 сотрудника лесной охраны, девять мобилизованных граждан и 43 единицы наземной техники.