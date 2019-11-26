Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 26 ноября зафиксировано 19 пожаров. Девять из них – в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

За прошедшие сутки горели четыре жилых дома, одна квартира в многоквартирном доме, две бани, надворные постройки и автомобиль. В пяти случаях причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Днем 26 ноября в Нижнеудинске загорелся частный жилой дом площадью 96 квадратных метров и пристроенный к нему гараж на улице Озерная. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности. На момент прибытия сотрудников МЧС дом и гараж с автомобилем внутри горели на всей площади.

У огнеборцев ушло полтора часа на то, чтобы справиться с огнем. В результате пожара гараж и кровля дома полностью уничтожены, стены дома повреждены по всей площади, уничтожены сгораемые части автомобиля. Общая площадь пожара составила 212 квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.