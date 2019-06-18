В Иркутской области за сутки ликвидировали четыре лесных пожара

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 18 июня ликвидировали четыре лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

– Один из них, в Тайшетском районе, вновь обнаруженный. Общая площадь всех потушенных очагов составила 28 га, из которых 25,5 га, покрытых лесом. По одному ранее зарегистрированному возгоранию ликвидировано в Боханском, Жигаловском и Качугском районах, – говорится в сообщении.

Еще один очаг площадью 1,2 га, не покрытых лесом, обнаружили и потушили 18 июня в Иркутском районе.

В зоне космического мониторинга на территории Бодайбинского района все также находится пять возгораний общей площадью 1530 га, из которых 1423 га, покрытых лесом.