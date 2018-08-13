В Иркутской области за сутки на пожарах погибли четыре человека

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 12 августа зарегистрировали 13 пожаров. В четырех случаях погибли люди – на складе в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района, в ангарском садоводстве «Маяк» и в многоквартирных жилых домах в Иркутске и Шелехове. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на возгораниях пожарные спасли 15 человек. В настоящее время дознаватели устанавливают обстоятельства пожаров с гибелью людей. На данный момент, по итогам опроса очевидцев и родственников погибших уже известно, что трое из них во время пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло на пожарах в жилом секторе. Так, 12 августа тело 37-летнего мужчины было обнаружено в сгоревшей квартире по улице Карла Либкнехта в Иркутске. В Шелехове в этот же день погиб 37-летний инвалид первой группы. Его труп нашли на месте тушения пожара в квартире дома №6 квартала 11. В ангарском садоводстве в огне погибла 57-летняя женщина. По всем трем фактам следователи СУ СКР по Иркутской области проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Четвертый смертельный пожар в Новой Игирме пока что расценивается как несчастный случай, по предварительной версии, произошло короткое замыкание. Обнаруженный на пепелище труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу, обстоятельства и причины возгорания выясняются, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Между тем, с начала года в регионе зарегистрировали 1683 пожара, на 88 из них погибли 118 человек. В среднем ежегодно на каждом 14-ом пожаре в огне погибают люди, отмечают в региональном Главке МЧС, 75 пожаров с гибелью людей (104 человека) приходятся на жилой сектор. Также, по статистике, наиболее частым условием, способствующим развитию пожаров, служит их позднее обнаружение. В основном при этом погибают люди из мало адаптированных слоев населения и дети, которые не могут спастись самостоятельно. В ведомстве подчеркивают, что около половины смертей пришлись на тех, кто в момент происшествия был пьян. Причиной пожаров с групповой гибелью, в основном, является неосторожное обращение с огнем – это 11 пожаров, или 65%. По электротехническим причинам произошло четыре пожара, или 24%. По одному пожару с гибелью произошло от печного отопления и из-за детской шалости. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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