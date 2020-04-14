В Иркутской области за сутки на пожарах погибли три человека

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за стуки произошло 43 пожара, на них погибли три человека.

В 15 случаях причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Установлены предварительные причины пожаров, на которых погибли люди.

Так, прошлой ночью в садоводстве «Спутник» Зиминского района произошел пожар в дачном доме, при тушении которого был обнаружен погибший 47-летний мужчина. Осмотр места происшествия и обнаруженный оплавленный электрообогреватель дают основание предполагать, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Опрос родственников и очевидцев дает также возможность рассматривать еще одну версию пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения самим погибшим.

Накануне, 13 апреля, в Иркутской области были зарегистрированы еще два трагических случая. Основной версией причины пожара в поселке Ишидей Тулунского района, где погибла 59-летняя женщина, также является неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара в селе Шараты Нукутского района, произошедшего накануне утром, на котором погибла женщина 68 лет, мог стать неисправный электронагревательный прибор. Точные причины этих возгораний предстоит установить дознавателям.

Всего с начала года на пожарах погибли уже 73 человека.