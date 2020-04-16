В Иркутской области за сутки обнаружили восемь лесных пожаров

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки обнаружили и потушили восемь лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Два из них – в Нижнеудинском районе, по одному – в Иркутском, Усольском, Усть-Удинском, Зиминском, Куйтунском и Тулунском районах. Общая площадь этих пожаров составила 90,8 га, из которых 39,3 га, покрытых лесом.

В пяти случаях виновниками возникновения пожаров, по сведениям Иркутской авиабазы охраны лесов, называются местные жители Иркутского, Усть-Удинского, Нижнеудинского и Тулунского районов. В трёх случаях огонь перешёл в лес с земель иных назначений. Все возгорания зарегистрированы на расстоянии от одного до девяти километров от населённых пунктов на участках, не закрепленных за арендаторами.

В тушении вчерашних пожаров было задействовано 85 сотрудников лесной охраны и 25 единиц наземной техники.

Между тем, как заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, с арендаторами лесных участков, допустившими возникновение и распространение пожаров, необходимо расторгать договоры. Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев сообщил, что перед арендаторами лесных участков была поставлена задача, чтобы они оказывали максимальную помощь при ликвидации лесных пожаров. Для этого министерство лесного комплекса продолжает заключать соглашения с арендаторами о взаимодействии. На сегодняшний день заключены соглашения на 112 единиц техники, вся она будет участвовать в тушении пожаров. Работа по привлечению дополнительных сил и средств продолжается. По словам Дмитрия Петренева, не все арендаторы охотно заключают соглашения, считая предложенные меры экономически необоснованными.

Президент ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области Евгений Бакуров предложил организовать взаимодействие арендаторов при возникновении пожаров на смежных участках, а также ввести в работу проверочные посты, которые будут ограничивать доступ в леса и фиксировать данные о нарушителях.