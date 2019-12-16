В Иркутской области за сутки произошло 15 пожаров

Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировано 15 пожаров. В восьми случаях причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, неисправная электротехника или перегрузка электросети – предпосылка к возгоранию как в жилье, так и в нежилых помещениях. Так, ночью 16 декабря в Ангарске из-за короткого замыкания произошло возгорание под кровлей пятиэтажного дома. Пожар был ликвидирован в чердачном помещении на площади один квадратный метр.

Той же ночью в селе Бохолдой Баяндаевского района горел гараж на частном подворье. Дощатая постройка с автомобилем внутри сгорела до прибытия ближайшего подразделения пожарной охраны - добровольной пожарной команды из села Люры. Причиной пожара стало короткое замыкание.

По причине короткого замыкания неисправного электроприбора в Братске в одной из квартир брусового двухквартирного дома произошёл пожар на кухне. Открытый огонь был потушен на площади восемь квадратных метров. При этом пожарным удалось устранить риск распространения пожара на квартиру и смежную с ней. Более серьезные последствия повлёк пожар, случившийся также в двухквартирном доме в селе Олой Эхирит-Булагатского района. К тушению привлекалась добровольная пожарная команда МО «Олойское». На момент прибытия первого подразделения кровля квартиры находилась полностью в огне, внутри квартиры наблюдалось интенсивное горение, произошло обрушение потолочного перекрытия. Соседняя квартира была спасена от огня.

Частные жилые дома горели в поселке Кежемский Братского района и в селе Алымовка Киренского района. Пожары, возникшие также по электротехническим причинам, уничтожили не только жилье, но и надворные постройки. На их тушение направлялись силы ближайших подразделений – добровольных пожарных команд соседних муниципальных образований, которые сдерживали распространение огня до прибытия профессиональных пожарных расчётов.