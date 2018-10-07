В Иркутской области за сутки произошло 15 пожаров, один человек погиб

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за сутки, 7 октября, зарегистрировано 15 пожаров, пять из которых произошли в частных и муниципальных жилых домах, три – в гаражах, два – в автомобилях. Огнем были также повреждены административно-бытовое помещение, баня, дачный дом, надворные постройки. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, всего в минувшие сутки из-за произошедших пожаров и возгораний было эвакуировано 312 человек, спасено шесть. Два человека получили травмы, один погиб. Напомним, одним из таких возгораний стал пожар в Иркутске на улице Игошина, когда из общежития одного из вузов были эвакуированы 244 человека. Пожар произошел днем в в туалете на четвертом этаже здания из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц и был потушен подручными средствами охраной общежития до прибытия пожарных подразделений. Кроме того, 6 октября в микрорайоне «Химки» поселка Новая Игирма Нижнеилимского района жильцам панельного пятиэтажного дома в районе 23 часов вечера пришлось спешно покидать свои квартиры из-за задымления. Пожар произошел в трехкомнатной квартире, расположенной во втором подъезде на четвертом этаже. Звеном газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 126 из квартиры был спасен 15-летний подросток, получивший термические ожоги, передан врачам скорой помощи и госпитализирован в центральную районную больницу Железногорска-Илимского. Огнем были повреждены домашние вещи и мебель. Ликвидация последствий пожара была завершена в 00.15. Около двух часов ночи 7 октября поступила информация о пожаре в муниципальном жилом доме на улице Вокзальная поселка Рудногорск Нижнеилимского района. Он произошел в трехкомнатной квартире, расположенной в первом подъезде на втором этаже. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 30 жильцов. В ходе тушения пожара на полу в коридоре был обнаружен мужчина 1970 года рождения, врачи констатировали его смерть. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В Ангарске самостоятельно эвакуировались по лестничному маршу 12 человек, пятеро были выведены прибывшими пожарными с помощью спасательных устройств из задымленного подъезда. В доме №22 в 210 квартале из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар в одной из квартир на втором этаже, в результате которого огнем была повреждена кухонная мебель. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования стало причиной пожара, произошедшего ночью в гаражном кооперативе «Галачинский-1» в Братске. После вскрытия гаражных ворот, пожарным удалось ликвидировать возгорание менее чем за три минуты. Его общая площадь составила семь квадратных метров. Днем в Братске в переулке Дубынинском прибывшим пожарным подразделениям удалось отстоять от огня гараж и эвакуировать из него автомобиль ВАЗ-21099. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Инспекторы по государственному пожарному надзору призывают население позаботиться о пожарной безопасности своего жилья, оборудовав жилые помещения автономными пожарными извещателями. Также рекомендуют следить за состоянием электропроводки, печного отопления, в том числе в дачных домах, временных и приусадебных надворных постройках, гаражах. Не допускать нарушений при эксплуатации электроприборов и при пользовании источниками открытого огня. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

мчс Тэги: View the discussion thread.