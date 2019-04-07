В Иркутской области за сутки случилось 42 пожара, пострадал один человек

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 7 апреля зарегистрировали 42 возгорания. Погибших нет, но травмы на пожаре в гараже в Тулуне получил человек. В общей сложности на пожарах в Братске, Тулуне и Ангарске спасены 11 человек, более 400 жильцов были эвакуированы.

Так, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, утром 7 апреля случился пожар в квартире на шестом этаже многоэтажного дома в Братске. На момент прибытия пожарных расчетов из квартиры шел дым, огнеборцы эвакуировали оттуда двух человек. Жильцы, находившиеся в состоянии глубокого сна, были неспособны самостоятельно спастись. Из-за непотушенной сигареты тлели постельные принадлежности, где спали люди. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты.

Вечером 7 апреля в Тулуне на пожаре в гараже огнеборцы спасли мужчину. Очевидец сообщил пожарным о задымлении. Местные жители до прибытия огнеборцев вскрыли дверь гаража и вынесли оттуда мужчину. В итоге возгорание было ликвидировано, спасены гараж и рядом стоящие деревянные постройки. Огнем была повреждена мебель на площади один квадратный метр. Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи с отравлением угарным газом. Причиной возгорания также послужила неосторожность при курении.

Кроме того, в Ангарске днем 7 апреля произошел пожар в квартире дома на третьем этаже. К месту происшествия были направлены четыре пожарных расчета. Хозяина квартиры на месте не оказалось. Пожарных вызвали соседи, обнаружив сильное задымление в подъезде. Первое подразделение, прибыв по указанному адресу, приступило к тушению пожара. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасены восемь человек. Открытый огонь был потушен спустя три минуты. Еще через полчаса ликвидированы последствия пожара, в результате которого квартира выгорела по всей площади. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Опрос свидетелей и соседей подтвердил предварительную версию причины пожара: поджог.