В Иркутской области за выходные погибли два водителя иномарок

Усть-Кут, Черемхово, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте и в Черемхово в результате ДТП скончались двое водителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В Усть-Куте в ночь на 25 августа около 1 часа 30 минут произошло столкновение универсала «Тойота Калдина» и пикапа «Фольцваген Амарок». Как предварительно установили прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы, водитель Тойоты, двигавшийся по улице Речников при совершении поворота налево на улицу Халтурина не предоставил преимущество Фольцвагену, который двигался по главной дороге.

В результате аварии 44-летний водитель «Калдины» скончался на месте происшествия. Полицейскими также установлено, что водитель Фольцвагена управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

В Черемхово 29-летний водитель, управляя внедорожником «Тойота Клюгер», при движении по улице Декабрьских событий не выбрал безопасную скорость движения, врезался в бордюр. Машина опрокинулась, от полученных травм находившийся за рулем мужчина скончался на месте ДТП.

Двоим пассажирам, находившимся в иномарке и пристегнутыми ремнями безопасности, медицинская помощь не потребовалась, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

В Боханском районе пострадал 17-летний водитель мопеда. Ночью 25 августа двигаясь по улице 40 лет Победы села Олонки, он не справился с управлением, мопед перевернулся. В результате произошедшего юноша получил различные травмы.

Полиция напоминает гражданам о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, использовать ремни безопасности и исключать возможность передачи управления транспортными средствами несовершеннолетним детям.