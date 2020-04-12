В Иркутской области за выходные потушили четыре лесных пожара

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на утро 13 апреля на землях лесного фонда Иркутской области нет зарегистрированных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Серого дома.

При этом с 11 по 13 апреля в регионе потушили четыре возгорания, два из них – в Иркутском районе, по одному – в Качугском и Ольхонском районах на землях «Заповедного Прибайкалья». Общая площадь пожаров составила 55 га, покрытых лесом, 60 га, непокрытых лесом, и 136 нелесных гектаров.

На тушении всех возгораний в выходные было задействовано 47 сотрудников лесной охраны и 17 единиц техники, говорят в правительстве Иркутской области.