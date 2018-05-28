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29.05.2018

В Иркутской области задержали банду бутлегеров

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицейские из незаконного оборота изъяли около 6 тонн фальсифицированного алкоголя. По подозрению в незаконной деятельности задержаны семь человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

– Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов регионального подразделения СОБР Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы бутлегеров, подозреваемых в производстве и реализации фальсифицированной алкогольной продукции, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники организовали две технологические линии разлива спиртосодержащей жидкости, а также её транспортировку и реализацию. Кроме того, полицейские обнаружили свыше 130 тысяч пустых стеклянных бутылок, картонные коробки, рулоны самоклеящихся этикеток, почти два мешка поддельных федеральных акцизных марок, десятки пластиковых канистр. Изъяты цифровые носители информации, содержащие файлы со скан-копиями федеральных специальных марок, а также профессиональный цветной принтер.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились одновременно в жилищах подозреваемых, складских помещениях и торговых точках выявлены места хранения фальсификата, а также производственные цеха, где находились самодельные установки по кустарному изготовлению спиртного.

Кроме того, полицейские обнаружили свыше 130 тысяч пустых стеклянных бутылок, картонные коробки, рулоны самоклеящихся этикеток, почти два мешка поддельных федеральных акцизных марок, десятки пластиковых канистр. Изъяты цифровые носители информации, содержащие файлы со скан-копиями федеральных специальных марок, а также профессиональный цветной принтер.

По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.

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