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12.03.2019

В Иркутской области задержали преступников, ограбивших деревенскую почту

Братский район, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Грабителей, которые украли больше 100 тысяч рублей из почтового отделения, задержали полицейские. Ими оказались двое жителей Усть-Илимска, один из которых уже был судим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Преступление произошло в деревне Куватка Братского района в ночь на 9 января. Как сообщила следователям сотрудница почты, неизвестные взломали дверь и похитили из здания больше 100 тысяч рублей. По факту кражи завели уголовное дело. Преступление удалось раскрыть спустя два месяца, – отмечают в ведомстве.

Чтобы найти грабителей, следователи проверили на причастность к преступлению сначала всех местных жителей. Затем их внимание сосредоточилось на приезжих, посетивших деревню в период ограбления. Под подозрение попали двое жителей Усть-Илимска. Первым был задержан 26-летний ранее судимый молодой человек. Его подельника доставили в Вихоревку спустя пару дней.

Оба подозреваемых признали свою причастность к краже денег и уже возместили организации ущерб. Предварительное следствие продолжается.

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