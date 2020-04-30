Иркутская область, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области зафиксировано 24 нарушения особого противопожарного режима. Рейды проведены в первые майские дни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На территории региона 1 и 2 мая работало 703 патрульных и патрульно-манёвренных групп общей численностью 1884 человека. Их силами организовано патрулирование населённых пунктов и садоводств Иркутской области. По результатам работы групп составлено 24 протокола об административных правонарушениях. К ответственности привлечены 16 человек за нарушение правил пожарной безопасности в населенных пунктах и садоводствах, в отношении восьми нарушителей составлены протоколы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Всего с начала пожароопасного периода в Прибайкалье зарегистрировано 409 нарушений требований пожарной безопасности, выявлено 186 мест захламления горючими отходами и мусором.

За первые два дня действия особого противопожарного режима на территории всей Иркутской области пожарные подразделения ликвидировали семь палов сухой растительности и 18 пожаров на захламлённых мусором территориях.

Чрезвычайные классы пожарной опасности сегодня зарегистрированы на территории четырех районов: Нижнеилимского, Качугского, Жигаловского и Нижнеудинского. В лесах Мамско-Чуйского и Ольхонского районов установились средние классы пожарной опасности.

Чтобы контролировать соблюдение жителям области запрета на посещение лесов, в регионе создано 89 стационарных и 116 передвижных межведомственных постов, из них за прошедшие сутки выставлено 43 стационарных и 73 передвижных поста.

Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области предупреждают: 4 мая местами в верхнеленских районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.