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Происшествия
05.05.2020

В Иркутской области зарегистрирован один лесной пожар

Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано восемь пожаров.

Как сообщает пресс-служба губернатора, все они вновь зарегистрированные: по два – в Ангарском и Тулунском районах, по одному – в Боханском, Заларинском, Нижнеудинском и Тайшетском районах. Общая площадь потушенных очагов составила 120,5 га, из которых 75,5 га, покрытых лесом.

Локализованным на утро 5 мая оставалось возгорание на площади 12 га в Нижнеудинском районе.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, все эти пожары зарегистрированы на незакрепленных за арендаторами участках. По вине местного населения произошло шесть возгораний в четырех районах. В двух случаях огонь пришел в лес с земель иных категорий. В Тайшетском районе природный пожар возник из-за грозы.

В тушении всех возгораний 4 мая были задействованы 101 работник лесной охраны, 26 мобилизованных граждан и 41 единица наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли два самолета Ан-2, налетав семь с половиной часов.

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