В Иркутской области зарегистрировано 18 лесных пожаров

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 24 апреля зарегистрировано 18 лесных пожаров.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в том числе локализовать накануне удалось девять вновь обнаруженных лесных пожаров: по одному в Баяндаевском, Слюдянском, Усть-Удинском, Заларинском, Зиминском, Ольхонском, Братском, Нижнеудинском, Тайшетском районах. Также в локализованном состоянии на утро 24 апреля перешло еще четыре очага, зарегистрированных ранее: три в Качугском районе и один в Казачинско-Ленском. Общая площадь всех локализованных пожаров составляет 1807 га, в том числе 408 га, покрытых лесом.

Действовавшими оставались пять возгораний: четыре – в Качугском районе, и один – в Иркутском. Общая площадь этих очагов 114,5 га, из которых 14,5 га, покрытых лесом.

Ликвидировано за сутки 11 пожаров, из них вновь зарегистрированных – девять: по два в Братском и Тайшетском районах, по одному – в Эхирит-Булагатском, Иркутском, Усть-Удинском, Куйтунском и Тулунском районах. Также потушено два возгорания, обнаруженных 22 апреля в Зиминском и Братском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 228 га, в том числе 164 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, лишь два пожара зарегистрированы на арендованных участках, 27 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в 15 случаях в девяти районах. Причиной одного пожара стало неосторожное обращение с огнем на линейном объекте, еще в 13 случаях пламя перешло в лес с земель иных категорий.

В тушении всех природных пожаров 23 апреля было задействовано 20 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 370 работников лесной охраны, 85 мобилизованных граждан и 153 единицы наземной техники. Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли два самолета Як-12, и один Ан-2, их общий налет составил 18 часов 20 минут.