Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 28 мая в Иркутской области зарегистрировано четыре лесных пожара, все они локализованы.

Как сообщает пресс-служба губернатора, все они ранее зарегистрированные: по одному – в Усть-Удинском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском и Тайшетском районах. Общая площадь этих очагов – 3790 га, из которых 3677 га, покрытые лесом.

За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано шесть пожаров. Два из них – в Иркутском и Аларском районах – вновь обнаруженные. Также потушено четыре ранее зарегистрированных пожара: по одному – в Баяндаевском, Ольхонском, Киренском и Казачинско-Ленском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 375,8 га, из которых 313,8 га, покрытые лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, на арендованных участках 27 мая пожаров не зарегистрировано. По вине местного населения возгорания произошли в трех случаях. Причиной пяти пожаров стали грозы. Один связывают с переходом огня в лес с земель иных категорий. Возгорание в Иркутском районе произошло в результате падения дерева на линию электропередач.

В тушении всех природных пожаров 27 мая был задействован 131 сотрудник парашютно-десантной пожарной службы, а также 90 работников лесной охраны, 29 мобилизованных граждан и 51 единица наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли два самолета Ан-2 и три легкомоторных самолетов. Их общий налет составил 14 часов 10 минут.