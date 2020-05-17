В Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На утро 18 мая в Иркутской области зарегистрировано два природных пожара в труднодоступной местности в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Общая площадь этих возгораний 35 га, в том числе 15 га лесной территории.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано пять пожаров. Один из них – в Тулунском районе – зарегистрирован 16 мая. Остальные – вновь обнаруженные: по одному в Усть-Удинском, Черемховском, Усть-Кутском и Нижнеудинском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 17 га, из которых 12 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, действующий пожар в Усть-Кутском районе зарегистрирован на арендованном участке, остальные – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в пяти случаях. Причиной двух действующих возгораний стали грозы.

В тушении всех природных пожаров 17 мая было задействовано 25 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 54 работника лесной охраны и 20 единиц наземной техники.

Авиапатрулирование осуществляли три самолета Ан-2 и два Як-18. Их общий налет составил 25 часов 40 минут.