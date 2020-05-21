В Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 22 мая, зарегистрировано два лесных пожара.

Как сообщает пресс-служба губернатора, это ранее зарегистрированный в Тайшетском районе и вновь обнаруженный в Нижнеудинском. Оба возникли от гроз. Общая площадь этих очагов 74 га.

За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано четыре пожара. Три из них – вновь обнаруженные: по одному – в Усть-Удинском, Усть-Кутском и Зиминском районах. Также потушен зарегистрированный 20 мая пожар в Усть-Кутском районе. Общая площадь ликвидированных очагов составила 10,9 га, из которых 7,9 га, покрытые лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, два возгорания произошло на арендованных лесных участках, остальные – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в четырех случаях.

В тушении всех пожаров 21 мая было задействовано 72 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 36 работников лесной охраны, пять мобилизованных граждан и 15 единицы наземной техники.

Авиапатрулирование осуществляли два самолета Ан-2 и два легкомоторных воздушных судна. Их общий налет 16 часов 45 минут.