В Иркутской области зарегистрировано семь лесных пожаров

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 30 апреля зарегистрировано семь лесных пожаров.

Как сообщает пресс-служба губернатора, действовавшими оставались три ранее зарегистрированных возгорания: по одному – в Усть-Кутском, Шелеховском и Братском районах. Общая площадь этих очагов – 1475 га.

Локализовать накануне удалось вновь обнаруженный природный пожар площадью 10 га в Зиминском районе. Также в локализованном состоянии на утро 30 апреля перешло три ранее зарегистрированных пожара в Качугском районе. Их площадь составляет 4995 га, в том числе 1765 га, покрытых лесом.

За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано 15 пожаров. Из вновь обнаруженных ликвидировано 11 возгораний: по два – в Ангарском и Тайшетском районах, по одному – в Качугском, Черемховском, Зиминском, Бодайбинском, Братском, Нижнеудинском и Куйтунском районах. Также потушено три ранее зарегистрированных лесных пожара в Тайшетском районе и один – в Усть-Удинском. Общая площадь ликвидированных очагов составила 658,5 га, из которых 584,6 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, пять пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 19 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в 17 случаях в 12 районах. Одно возгорание в Тайшетском районе случилось из-за неосторожного обращения с огнем на линейном объекте. Причиной шести пожаров стал переход огня в лес с земель иных категорий.

В тушении всех природных пожаров 29 апреля было задействовано 63 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 219 работников лесной охраны, 137 мобилизованных граждан и 146 единиц наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли четыре самолета Ан-2 и два Як-18. Их общий налет составил 33 часа 20 минут.