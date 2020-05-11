В Иркутской области зарегистрировано шесть лесных пожаров

Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 12 мая зарегистрировано шесть лесных пожаров.

Как сообщает пресс-служба губернатора, активными на тот момент оставались пять обнаруженных накануне возгораний, два из них в Качугском районе, по одному – в Иркутском, Братском и Чунском районах. Общая площадь этих пожаров – 59 га, в том числе 49 га, покрытых лесом.

Локализовать накануне удалось один вновь обнаруженный природный пожар площадью девять гектаров в Шелеховском районе.

Ликвидировано за сутки девять пожаров. Из вновь обнаруженных потушено восемь возгораний: два – в Усть-Удинском районе, по одному – в Эхирит-Булагатском, Усольском, Иркутском, Качугском, Заларинском и Зиминском районах. Также ликвидирован зарегистрированный 10 мая лесной пожар в Нижнеудинском районе. Общая площадь потушенных очагов составила 147,2 га, из которых 87,2 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, два пожара зарегистрировано на арендованных участках, 13 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в 12 случаях в девяти районах. Как версия возникновения действующего пожара в Качугском районе рассматривается нарушение правил противопожарной безопасности лесозаготовителем. Причиной двух возгораний стал переход огня в лес с земель иных категорий.

В тушении всех природных пожаров 11 мая было задействовано девять сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 175 работников лесной охраны, 18 мобилизованных граждан и 63 единицы наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли два самолета Ан-2 и один Як-18. Их общий налет составил 10 часов 20 минут.