В Иркутской области зарегистрировано три лесных пожара на почти 12 га

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 5 июня, в Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара на площади пять гектаров в Жигаловском и Балаганском районах. Кроме того, в локализованном состоянии находится один очаг площадью 6,5 га в лесном фонде на территории Усть-Илимского района.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на Иркутскавиалесоохрану.

За прошедшие сутки, 4 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара на общей площади 85,5 га: по одному в Зиминском, Иркутском и Тайшетском районах. Еще один очаг площадью 65 га лесной территории и пять гектаров, не покрытых лесом, потушен в Усть-Илимском районе на землях Министерства обороны России.

В тушении пожаров 4 июня было задействовано 18 пожарных-десантников, 59 сотрудников лесной охраны, 14 мобилизованных граждан, 23 единицы наземной техники и один вертолет Ми-8. Авиапатрулирование осуществляли четыре самолета Ан-2 и четыре легкомоторных самолета в небе над районами, где установились высокие классы пожароопасности.