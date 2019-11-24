В Качугском районе горело здание сельской администрации

Качугский район, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Харбатово Качугского района вечером 24 ноября горело здание местной администрации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в 19:13. Менее чем через пять минут на улицу Совхозная прибыла местная добровольная пожарная команда, состоящая из пяти человек.

– Они сдерживали огонь до прибытия основных сил. Существовала угроза его распространения на большую площадь. Поскольку ближайший водоисточник находился на расстоянии около километра, местные жители доставляли воду на тракторах для заправки приспособленной для тушения цистерны добровольцев, тем самым обеспечивая необходимый запас воды, – рассказывает начальник 49-й пожарно-спасательной части Павел Свинин.

К работе подключились прибывшие пожарные. Звено газодымозащитной службы организовало разведку и ликвидацию открытого горения внутри административного здания. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

Всего к тушению пожара было привлечено девять человек, две единицы техники. По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления.