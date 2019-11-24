ТЕМЫ
Архив
< Ноябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Происшествия
25.11.2019

В Качугском районе горело здание сельской администрации

Качугский район, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Харбатово Качугского района вечером 24 ноября горело здание местной администрации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в 19:13. Менее чем через пять минут на улицу Совхозная прибыла местная добровольная пожарная команда, состоящая из пяти человек.

– Они сдерживали огонь до прибытия основных сил. Существовала угроза его распространения на большую площадь. Поскольку ближайший водоисточник находился на расстоянии около километра, местные жители доставляли воду на тракторах для заправки приспособленной для тушения цистерны добровольцев, тем самым обеспечивая необходимый запас воды, – рассказывает начальник 49-й пожарно-спасательной части Павел Свинин.

К работе подключились прибывшие пожарные. Звено газодымозащитной службы организовало разведку и ликвидацию открытого горения внутри административного здания. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

Всего к тушению пожара было привлечено девять человек, две единицы техники. По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Происшествия»:
«Сбербанк страхование»: Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов по доле бытовых пожаров в 2019 году25.11.2019
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов по доле бытовых пожаров в 2019 году. В целом по стране за январь-октябрь 2019 года количество страховых случаев в связи с возгораниями в квартирах клиентов СК «Сбербанк страхование» выросло на 28%, в связи с заливами – на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В Ангарске поймали таксиста, сбившего ребенка25.11.2019
Ангарск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске поймали таксиста, сбившего ребенка на пешеходном переходе.
В Качугском районе горело здание сельской администрации25.11.2019
Качугский район, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Харбатово Качугского района вечером 24 ноября горело здание местной администрации.
Директора «Звезды» арестовали за хищение денег у иркутского Фонда капремонта24.11.2019
Москва, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Басманный суд Москвы на 2 месяца отправил в СИЗО директора компании «Звезда» Олега Хамуляка, обвиняемого в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.
Избил, ранил и оставил умирать в лесу: житель Железногорска-Илимского подозревается в покушении на убийство женщины24.11.2019
Железногорск-Илимский, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение в покушении на убийство 31-летнему жителю Железногорска-Илимского. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ведомства.
К делу о ДТП с участием мэра Тулуна подключился СКР24.11.2019
Черемховский район, Тулун, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области начало доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соцсети: мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП23.11.2019
Тулун, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП, погибла его жена, ехавшая с ним в автомобиле, сообщают пользователи соцсетей.
В Иркутске рецидивист ограбил китайского студента23.11.2019
Иркутск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские поймали рецидивиста, ограбившего китайского студента.
В Осинском районе в ДТП по вине пьяного водителя погиб человек23.11.2019
Осинский район, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе в ДТП по вине пьяного водителя погиб человек, еще один – пострадал.
Трое человек погибли, один травмировался на пожарах в Иркутской области 22 ноября22.11.2019
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Трое человек погибли, один травмировался на пожарах в Иркутской области 22 ноября. В первой половине дня зафиксировано 14 возгораний в Усольском и Тулунском районах региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Усольчанин получил условный срок за спортивные препараты с запрещёнными веществами22.11.2019
Усолье-Сибирское, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд приговорил к полутора годам условно 30-летнего мужчину, который выписал себе из-за границы анаболики. Преступление выявили, пресекли и расследовали сотрудники УФСБ по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники МЧС спасли 18 человек за сутки на пожарах в Иркутской области22.11.2019
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники МЧС спасли 18 человек за сутки на пожарах в Иркутской области. Еще 12 эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дело о гибели водолазов на Иркутской ГЭС поступило в суд спустя четыре года после случившегося22.11.2019
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловский районный суд Иркутска поступило уголовное дело по факту гибели двух водолазов на Иркутской ГЭС. Трагедия произошла ещё в 2015 году.
Полицейские спасли имущество 92-летнего пенсионера на пожаре в Иркутском районе22.11.2019
Иркутский район, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), -  Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции №10 Иркутского района вытащили из горящего дома баллоны с газом и ценное имущество 92-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Инсценировал несчастный случай: усольчанин подозревается в убийстве своей знакомой из-за долга22.11.2019
Усолье-Сибирское, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области передало в суд уголовное дело в отношении 26-летнего усольчанина, подозреваемого в убийстве из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутской области банду вымогателей приговорили к 20 годам тюрьмы суммарно22.11.2019
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области банду вымогателей приговорили к 20 годам тюрьмы суммарно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обвиняемые в зверском убийстве 20-летней жительницы Усть-Илимска предстанут перед судом22.11.2019
-20-
Усть-Илимск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области передало в суд дело в отношении двух жителей Усть-Илимска за жестокое убийство 20-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Условный срок получил усольчанин за то, что протащил своим авто полицейского22.11.2019
Усолье-Сибирское, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд приговорил к двум с половиной годам условно 24-летнего мужчину, из-за которого пострадал полицейский, преследовавший похитителей металла с промплощадки «Усольехимпрома».
В центре Иркутска разгорелся крупный пожар22.11.2019
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска утром 22 ноября загорелся гаражный бокс на улице Горная. Внутри него находились газовые баллоны и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба спасателей.
В Иркутске по обвинению в мошенничестве задержан гендиректор «Звезды»21.11.2019
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел задержан директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.
В Братске сотрудники УФСБ задержали жительницу Средней Азии, объявленную в международный розыск21.11.2019
Братск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске сотрудники УФСБ по Иркутской области задержали жительницу Средней Азии, объявленную в международный розыск. Женщину преследовали на родине за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Начальника отдела уголовного розыска полиции Иркутска уволят за взятку21.11.2019
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области совместно с управлением ФСБ России по Иркутской области выявили факт получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Водитель иркутского автобуса сел за руль без прав и в наркотическом опьянении21.11.2019
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Водитель иркутского автобуса № 90 сел за руль без прав и в наркотическом опьянении. Это выявили сотрудники Госавтоинспекции в ходе скрытого патрулирования 20 ноября. Также 36-летний водитель злостно нарушал правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске на пешеходном переходе таксист сбил 13-летнего мальчика21.11.2019
Ангарск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Госавтоинспекции управления МВД России по Ангарскому городскому округу устанавливают личность водителя, который сбил на пешеходном переходе 13-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске ночью 20 ноября сотрудники ГИБДД устроили погоню за серийным грабителем21.11.2019
-20-
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ночью 20 ноября сотрудники ГИБДД устроили погоню за серийным грабителем. Задержать злоумышленника удалось по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске пьяного водителя задержали, стреляя по колесам20.11.2019
Ангарск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские для остановки нетрезвого водителя применили огнестрельное оружие.
Ревнивый бодайбинец за поджог жилого дома проведет в колонии строгого режима 12 лет20.11.2019
Бодайбо, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Бодайбинский городской суд вынес приговор горожанину, который сжег многоквартирный дом из ревности к сожительнице. За покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В Братске олень пришел к зданию военкомата20.11.2019
Братск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске олень пришел к зданию городского военкомата. Видео очевидцы сняли вечером 19 ноября и выложили в группе «Инцидент Иркутск» в социальных сетях.
Подозреваемый в вымогательстве у 17-летнего студента задержан в Иркутске20.11.2019
Иркутск, Братск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан 20-летний студент одного из колледжей по подозрению в вымогательстве денег у 17-летнего студента того же учебного заведения.
В Калуге судили «гастролеров-домушников» из Иркутска20.11.2019
Иркутская область, Калужская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Калужский районный суд приговорил к длительным срокам заключения двоих иркутян, промышлявших квартирными кражами в Брянске, Смоленске и Калуге. Об этом сообщает прокуратура Калужской области.
В Братске двое мужчин подожгли искусственное покрытие и ограждение футбольного поля стадиона «Локомотив»20.11.2019
Братск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске двое мужчин подожгли искусственное покрытие и ограждение футбольного поля стадиона «Локомотив». Полиция ведет розыск вандалов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Свирске неизвестный водитель сбил 16-летнюю девочку20.11.2019
Свирск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свирске неизвестный водитель 19 ноября сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали с травмами.
В Хомутово в ночь на 20 ноября взорвался баллон газа20.11.2019
Иркутский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Хомутово Иркутского района поздно вечером 19 ноября случился пожар. Предварительная причина – разгерметизация газового баллона. Никто не пострадал.
В Усть-Куте мужчина получил реальный срок за пьяное вождение20.11.2019
2019-11-19-10-36-51
Усть-Кут, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте 33-летнему нарушителю правил дорожного движения, который с начала года дважды попадал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, за управление автомобилем в нетрезвом виде дали реальный срок.
В Бурятии вынесен приговор пятерым полицейским, пытавшим подростка19.11.2019
Бурятия, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Верховный суд Бурятии вынес приговор пятерым сотрудникам ОВД по обвинению в превышении полномочий, в том числе с применением насилия. Речь идет о пытках в отношении 17-летнего подростка и его 18-летнего приятеля.
Читать все новости раздела «Происшествия»
Поиск людей в Иркутске и области
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске