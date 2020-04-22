В Качугском районе лесной пожар в окрестностях села Верхоленск тушат десантники-парашютисты

Качугский район, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Для тушения лесного пожара в окрестностях села Верхоленск Качугского района 22 апреля направили 12 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Их привлекли к работам впервые в текущем пожароопасном сезоне, сообщает пресс-служба регправительства.

Напомним, в Качугском районе ещё 21 апреля зарегистрировали два очага пожара. Сейчас они оба в локализованном состоянии, общая площадь составляет 68 га.

Всего, по данным на утро 23 апреля, в Иркутской области зарегистрированы семь возгораний, из них пять – вновь выявленные.

Всего за последнее время по вине местного населения возгорания произошли в 12 случаях в девяти районах. Причиной ещё четырёх пожаров стал переход огня в лес с земель иных назначений. Все возгорания зарегистрированы недалеко от населённых пунктов на расстоянии от одного до 14 километров.

Напомним, ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов лично следить за всеми лесными пожарами, анализировать, исходя из многолетнего опыта, как может развиться возгорание, отслеживать прогнозы погоды и определять, не попадают ли населённые пункты под удар.