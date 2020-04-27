В Качугском районе по вине пенсионера чуть не случился лесной пожар

Качугский район, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Малая Тарель Качугского района 26 апреля чуть не случился пожар. Выявлен предполагаемый виновник – 70-летний местный житель. Он будет привлечен к ответственности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, при обследовании местности вокруг населенного пункта сотрудники полиции, МЧС и представители муниципального образования заметили задымление на одном из участков. Дальнейшее распространение стихии ликвидировано оперативно подоспевшими местными жителями.

Кроме того, напомним, на днях в результате возгорания на территории садоводств в районе железнодорожной станции «Моргудон» пригорода Братска сгорело семь дачных домов, а также множество хозяйственных построек и неэксплуатируемых строений.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что незадолго до инцидента на участке, с которого, предположительно, начался пожар, находилась 47-летняя женщина. В ходе опроса она рассказала, что решила сжечь прошлогоднюю траву и листву, накопившуюся на участке. В это время на улице поднялся ветер. Пламя перекинулось на соседскую баню, послед чего пожар охватил другие дома.

Также на минувшей неделе в Братске полицейские установили личность водителя грузовика, который выгрузил на сухую растительность задымившийся в кузове мусор, перевозимый на свалку. Не убедившись окончательно в том, что угроза возгорания по-прежнему существует, мужчина уехал, после чего тление возобновилось, приведя к пожару на площади 7 га.