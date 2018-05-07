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08.05.2018

В Качугском районе снова горит лес

Качугский район, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе на утро 8 мая зарегистрировано два лесных пожара на площади 53 га лесной территории и 11 га, не покрытых лесом. Оба они находятся в локализованном состоянии, сообщает пресс-служба регправительства.

За минувшие сутки, 7 мая, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара на общей площади 22,5 га: два – в Иркутском районе, один – в Усольском. В тушении были задействованы семь десантников Иркутской авиабазы охраны лесов, 53 работника лесхозов, 11 мобилизованных граждан, 17 единиц наземной техники.

Авиапатрулирование в небе над Иркутским районом осуществлял самолет Як-18, налет составил 4 часа 50 минут.

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