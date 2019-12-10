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Происшествия
11.12.2019

В Качугском районе столкнулись микроавтобус и грузовая машина

Качугский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП с участием грузовой машины и микроавтобуса «Тойота».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, авария случилась 10 декабря около 21:00 в районе деревни Куницына примерно в 45 километрах от райцентра.

По предварительной информации, в салоне микроавтобуса находились семь пассажиров, двое из них, а также водитель иномарки доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства столкновения транспортных средств.

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