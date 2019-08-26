В Качугском районе в тайге потерялся заготовщик кедрового ореха

Качугский район, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе пропал без вести 36-летний Вадим Алексеев. Он отправился в лес заготавливать кедровые орехи недалеко от деревни Пуляева и пропал. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Об исчезновении мужчины сообщил его приятель, с которым они и отправились за дикоросами. Вадим Алексеев пропал в ночь на 25 августа. Он ушёл в неизвестном направлении и не вернулся.

В ГУ МВД по Иркутской области отмечают, что в период сбора грибов и кедровой шишки многие жители региона собираются в лес и факты безвестного исчезновения носят актуальный характер.

Полиция призывает граждан перед планированием похода позаботиться о полном заряде батареи на телефоне, сообщить подробности маршрута своим родным, а также иметь при себе запас еды на двое суток и тёплые вещи. Не стоить также злоупотреблять алкоголем.