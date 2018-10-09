В Качугском районе впервые рассмотрели уголовное дело с участием присяжных заседателей

Качугский район, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Качугский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил местного жителя к восьми годам трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство собутыльника. Также ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на год.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, приговор был вынесен по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В период предварительного следствия и судебного разбирательства установлено, что мужчина на дне рождения общего друга поссорился с другим гостем. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений он нанес жертве не менее трех ударов острым предметом, в результате чего тот скончался. Свою вину обвиняемый, кстати, так и не признал.

В ходе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела они заявили ходатайство о рассмотрении судом с участием присяжных заседателей. Там были представлены и исследованы все доказательства, в том числе заключения судебных экспертиз, допрошены заявленные сторонами обвинения и защиты свидетели. По результатам рассмотрения уголовного дела присяжными заседателями принято единодушное решение о виновности подсудимого в совершенном преступлении.

Напомним, коллегия присяжных может рассматривать дела не только в Иркутском областном суде, но и в районных, городских и гарнизонных военных судах региона с 1 июня 2018 года.