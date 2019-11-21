В Калуге судили «гастролеров-домушников» из Иркутска

Иркутская область, Калужская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Калужский районный суд приговорил к длительным срокам заключения двоих иркутян, промышлявших квартирными кражами в Брянске, Смоленске и Калуге. Об этом сообщает прокуратура Калужской области.

Установлено, что 28-летний и 31-летний мужчины совершили семь квартирных краж. Они подыскивали объекты ограбления, подбирали ключи от домофонов, при помощи отмычек проникали внутрь жилья и похищали золотые ювелирные изделия и другое особо ценное имущество.

За преступниками следили оперативники. Грабителей задержали после очередных краж в Брянске. У иркутян изъяли отмычки, ключи от домофонов с таблицей соответствия к ним, автомобильный навигатор, денежные средства, в том числе доллары США и евро, два ноутбука, многочисленные ювелирные золотые изделия, которые впоследствии опознали потерпевшие.

В результате суд назначил одному из фигурантов семь, а другому – семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.