|Происшествия
|20.11.2019
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В Калуге судили «гастролеров-домушников» из Иркутска
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Иркутская область, Калужская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Калужский районный суд приговорил к длительным срокам заключения двоих иркутян, промышлявших квартирными кражами в Брянске, Смоленске и Калуге. Об этом сообщает прокуратура Калужской области.
Установлено, что 28-летний и 31-летний мужчины совершили семь квартирных краж. Они подыскивали объекты ограбления, подбирали ключи от домофонов, при помощи отмычек проникали внутрь жилья и похищали золотые ювелирные изделия и другое особо ценное имущество.
За преступниками следили оперативники. Грабителей задержали после очередных краж в Брянске. У иркутян изъяли отмычки, ключи от домофонов с таблицей соответствия к ним, автомобильный навигатор, денежные средства, в том числе доллары США и евро, два ноутбука, многочисленные ювелирные золотые изделия, которые впоследствии опознали потерпевшие.
В результате суд назначил одному из фигурантов семь, а другому – семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.