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20.08.2018

В Катангском районе до сих пор горит лес недалеко от Токмы и Бура

Иркутская область, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Вблизи посёлка Токма и села Бур Катангского района продолжают гореть лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

У Токмы очаг расположен в 22 км. Его тушат 33 пожарных-десантника и четверо мобилизованных граждан, которым выделено два бульдозера. На кромке огня в шести километрах от села Бур борьбу дежурят шестеро десантников авиалесоохраны.

Всего в зоне космомониторинга в Катангском районе остаются 26 природных пожаров, возникших из-за сухих гроз. Общая площадь этих очагов – 137,3 тысячи га.

Также к утру 20 августа локализован пожар в Усть-Илимском районе, там огонь остановлен на площади 1 803 га. На обслуживании этого возгорания задействовано 50 человек, в том числе 44 парашютиста-десантника, и шесть единиц наземной техники.

Новых лесных пожаров за трое суток с 17 по 19 августа на землях лесного фонда в Иркутской области не зарегистрировано, говорят в правительстве региона.

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