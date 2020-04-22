В Катангском районе сотрудники МЧС спасли водителя грузовика и его маленького сына

Катангский район, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Катангском районе спасатели отыскали мужчину и его восьмилетнего сына, которые вместе с ещё одним человеком пропали по пути из Красноярска в Ленск по автозимнику «Вилюй». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о том, что на закрытом из-за потепления автозимнике на двух грузовых автомобилях пропали двое мужчин и сын одного из них, поступило 22 апреля. От родственников стало известно, что мужчины с ребёнком следовали из Красноярска в Ленск через Усть-Кут. Однако 13 апреля один из мужчин сообщил родным о поломке автомобиля на пикете «Гаженка» Катангского района, что в 370 километрах от Усть-Кута, однако, водителям удалось отремонтировать автомобиль для того, чтобы вернуться в Усть-Кут. С тех пор информации от них не поступало.

Учитывая, что на территории Катангского района транспортное сообщение по автозимнику прекращено из-за его непроходимости, обследовать дорогу наземным путём было невозможным. Поэтому в небо подняли вертолёты. В итоге поисково-спасательная операция успешно завершилась.

Спасатели Северного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области с борта вертолёта, отправившегося 23 апреля на поиски пропавших водителей, обнаружили два грузовых автомобиля на пикете «Гужман» в Катангском районе в 40 километрах от населённого пункта Бур. Обе машины застряли на зимнике при попытке сократить путь до Ленска. Один из водителей отправился за помощью для буксировки автомобилей, другой со своим сыном доставлен спасателями в Киренск.