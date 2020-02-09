В Казачинско-Ленском районе два человека погибли при столкновении бульдозера и тягача

Казачинско-Ленский район, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском районе вечером 9 февраля бульдозер столкнулся с тягачом. Два человека погибли, третий получил травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился около 16:00 в 80-ти км от райцентра при попытке вызволить застрявший в снегу бензовоз «Скания».

Погибли на метсе 35-летний рабочий и 31-летний водитель тягача, еще один 30-летний рабочий госпитализирован.

Полиция проводит всестороннюю проверку. Детали и обстоятельства произошедшего выясняются.