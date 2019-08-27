В Казачинско-Ленском районе лесными пожарами охвачено 2 тысячи гектаров

Казачинско-Ленский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на утро 28 августа в Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара общей площадью две тысячи гектаров. Оба возгорания локализованы в Казачинско-Ленском районе.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за сутки 27 августа в лесном фонде в Иркутской области новых пожаров не обнаружено. Ликвидировано три очага огня на общей площади 566 га. Два из этих возгораний находились в Казачинско-Ленском районе, одно – в Киренском.

Накануне в тушении и окарауливании всех возгораний были задействованы 18 пожарных-десантников, 30 сотрудников лесной охраны, 20 мобилизованных граждан, 16 единиц наземной техники. В вывозе личного состава с мест ликвидированных пожаров работало два вертолета Ми-8, их общий налет составил 5 часов 10 минут.