В Казачинско-Ленском районе рабочего будут судить за гибель его коллеги

Казачинско-Ленский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском районе раскряжевщик подозревается в причинении смерти другому рабочему. СУ СКР по Иркутской области передало в суд уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в Карамском лесничестве. Работники вырубали лесную просеку геологоразведочного сейсмического профиля. Во время работ 36-летний раскряжевщик для выравнивая границ просеки самостоятельно принял решение свалить хвойное дерево. При этом он не имел специальных знаний и навыков для валки леса.

Не убедившись в безопасности своих действий, он в одиночку приступил к работе. В результате спиленное дерево при падении ударило по голове одного из работников. Мужчина умер в больнице от открытой черепно-мозговой травмы.