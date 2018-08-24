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26.08.2018

В Киренском районе арестован обвиняемый в насилии над ребенком

Киренский район, 26.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе под арест отправили мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над ребенком.

Как сообщает пресс-служба Киренского районного суда, судьей вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего.

Основанием для избрания такой меры пресечения послужили основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей и потерпевшую, что подтверждается материалами уголовного дела.

Постановление судьи об избрании меры пресечения обжаловано в Иркутском областном суде, который подтвердил законность ареста.

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