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17.09.2018

В Киренском районе пенсионер поджег девять тонн сена

Киренский район, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе пенсионер после ссоры поджег девять тонн сена.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 14 сентября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Киренский» поступило сообщение о том, что на поле в районе деревни Хабарова произошло возгорание трех стогов сена.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что причиной пожара стал поджог. В результате розыскных мероприятий сыщики за несколько часов установили предполагаемого поджигателя. Им оказался местный житель в возрасте 70 лет.

По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного в результате пожара, составляет свыше 50 тысяч рублей. Предполагаемым мотивом противоправного деяния стала ссора.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога. Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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