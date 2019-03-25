В Киренском районе утром 26 марта горела пилорама

Киренский район, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Повороты Киренского района в шестом часу утра 26 марта случился пожар на пилораме. Погибших, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия огнеборцев горели здание пилорамы и гараж. Развитию пожара способствовала плотная деревянная застройка, существовала угроза перехода огня на склад пиломатериалов и гаражи.

– Тушение осложнялось отсутствием поблизости водоисточников – воду подвозили из реки Киренга на расстоянии 12 км, – пояснили спасатели.

На тушении пожара задействовали 17 человек и шесть единиц техники. Открытый огонь ликвидировали в 8:20 по местному времени. Последствия пожара все еще ликвидируют, разбирают строительные конструкции. В результате огнем оказалось повреждено здание пилорамы на площади 400 кв м, уничтожен гараж на площади 600 кв м.

– Внеплановая проверка в отношении собственника этого объекта проводилась в августе прошлого года. Среди выявленных нарушений – отсутствие автоматической пожарной сигнализации и источников противопожарного водоснабжения, складирование пиломатериалов и отходов лесопиления без соблюдения противопожарных расстояний. За выявленные нарушения собственник был привлечен к административной ответственности, – говорят в ГУ МЧС.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.