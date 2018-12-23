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24.12.2018

В Киренском районе вновь под лед провалилась тяжелая техника

Киренский район, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе 23 декабря под лед Лены провалился «КамАЗ-53212».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, поступила информация о его частичном провале в 150 метрах от берега. Место происшествия находится вблизи деревни Кривошапкино недалеко от строящейся технологической ледовой переправы «Кривошапкино-Иртыш» ниже по течению реки. Водителю удалось своевременно покинуть транспортное средство. Угроза разлива нефтепродуктов и загрязнения реки Лены отсутствует, водозаборов ниже по течению нет.

На место выезжала оперативная группа в составе сотрудников ГИБДД, ГИМС и представителей администрации Киренского района.

– Место огорожено вешками, установлены предупреждающие знаки. Автомобиль закреплен тросами. Решен вопрос о привлечении собственника транспортного средства к административной ответственности, – уточнил старший государственный инспектор Киренского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Александр Залуцкий.

Толщина льда в месте провала – не более 40 сантиметров. Ее недостаточно для безопасного проезда большегрузов. Ледовые переправы для крупнотоннажных автомобилей дополнительно укрепляются: производится армирование ледового поля, укрепление его путем намораживания, в обязательном порядке – в местах сопряжения льда с береговой полосой. Кроме того, существуют требования к углу наклона подъездных путей для исключения сильного нажима. Использование несанкционированных проездов недопустимо, отмечают в ведомстве.

На сегодняшний день спланированы работы по намораживанию ледового поля. Подъем транспортного средства будет осуществлен силами собственника.

Напомним, в этом году также в районе села Кривошапкино под лед провалился погрузчик. В прошлом году чуть выше по течению под лед уходили автокран, бензовоз и трактор.

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