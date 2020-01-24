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Происшествия
26.01.2020

В колонию Иркутского района с помощью пневмопушки пытались доставить наркотики, алкоголь и мобильные телефоны

Иркутский район, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники оперативного отдела ИК-19 ГУФСИН по Иркутской области в поселке Маркова вместе с коллегами из дорожно-патрульной службы в ночь на 19 января остановили на прилегающей к колонии территории автомобиль Тойота Филдер с двумя мужчинами 20 и 28 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся у сотрудников колонии информации, мужчины собирались передать  на территорию учреждения ряд предметов и веществ, запрещенных к использованию осужденными. Прибывшая следственно-оперативная группа установила личности злоумышленников и изъяла из автомобиля пакет с веществом коричневого цвета, бутылки со спиртосодержащей жидкостью, 19 сотовых телефонов и свёрток, заряженный в пневматическую пушку кустарного изготовления. Экспертиза показала, что изъятым веществом был гашиш весом 50,6 граммов.

В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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