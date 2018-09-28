|Происшествия
|28.09.2018
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В колонию-поселение отправится житель Иркутского района, насмерть сбивший женщину по пьяни
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Иркутский район, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский районный суд вынес приговор местному жителю, который, управляя автомобилем в состоянии опьянения, насмерть сбил 62-летнюю женщину.
Как сообщает пресс-служба суда, трагедия случилась в июне 2018 года в районе поселка Маркова Иркутского района. Установлено, что виновник ДТП в момент его совершения уже был лишен водительских прав за пьяную езду. Также суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
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