В колонию-поселение отправится житель Иркутского района, насмерть сбивший женщину по пьяни

Иркутский район, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский районный суд вынес приговор местному жителю, который, управляя автомобилем в состоянии опьянения, насмерть сбил 62-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба суда, трагедия случилась в июне 2018 года в районе поселка Маркова Иркутского района. Установлено, что виновник ДТП в момент его совершения уже был лишен водительских прав за пьяную езду. Также суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.