|Происшествия
|27.08.2018
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В Красноярском крае поймали наркосбытчицу, почти год назад приговоренную в Приангарье к 14 годам
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Усолье-Сибирское, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Красноярском крае поймали наркоторговку, почти год назад заочно приговоренную в Иркутской области к 14 годам колонии.
Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, 19 сентября 2017 года был вынесен приговор в отношении ранее неоднократно судимой за аналогичные преступления жительницы Усолья-Сибирского, совершившей ряд преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору.
В отношении ее подельников приговоры были оглашены ранее, еще в мае 2017 года. Преступницу пришлось объявить в розыск и изменить меру пресечения, избранную на предварительном следствии, с подписки о невыезде на заключение под стражу, так как в период рассмотрения уголовного дела в суде женщина скрылась. Тогда найти ее не удалось, поэтому приговор в отношении наркосбытчицы был вынесен в ее отсутствие, в порядке заочного производства.
Из материалов уголовного дела стало известно, что подсудимая сама наркотические средства не употребляла, умышленно совершала особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков из корыстных побуждений. Осенью 2015 года она вступила в предварительный сговор с тремя наркозависимыми лицами, употребляющими героин. Распределив между ними и собой роли, незаконно приобретала наркотическое средство, расфасовывала его в удобные для сбыта упаковки и в последующем передавала подельникам для сбыта третьим лицам.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, суд приговорил женщину к четырнадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Суд постановил продолжить розыск осужденной для исполнения приговора.
В августе 2018 года в суд поступило сообщение о ее поимке. 52-летнюю беглянку удалось разыскать и водворить в изолятор временного содержания 6 августа 2018 года в городе Лесосибирске Красноярского края.
Сейчас проводятся мероприятия, необходимые для направления осужденной в исправительную колонию для отбывания наказания.
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