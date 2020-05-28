В Куйтуне двое подростков на мотоцикле попали в ДТП

Куйтунский район, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Куйтуне, в котором пострадали несовершеннолетние: водитель и пассажир мотоцикла.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне на автодороге Куйтун-Лермонтовский-Мингатуй мотоцикл столкнулся с автомобилем «Ниссан-Цефиро». С различными травмами 15-летний водитель байка и его ровесник, пассажир, были доставлены в медицинское учреждение. В отношении родителей составлен административный протокол.

Сотрудники полиции обеспокоены количеством дорожно-транспортных происшествий с мототранспортными средствами. Так, за 2020 год на территории обслуживания МО МВД «Тулунский» произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы, трое из них являются несовершеннолетними.

Полицейские напоминают о соблюдении правил дорожного движения при езде на мотоциклах. Управление мотоциклами разрешено при достижении 18 летнего возраста и при наличии водительского удостоверения соответственной категории. Также, при езде водитель и пассажир мотоцикла обязан использовать мотоциклетный шлем.