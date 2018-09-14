ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
14.09.2018

В Куйтуне из отделения почты украли сейф с 80 тысячами рублей

Куйтунский район, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Двое жителей куйтунского села Ан-Станица подозреваются в краже сейфа, в котором находилось 80 тысяч рублей, из отделения связи в районном центре. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Преступление было совершено в ночь на 13 сентября. На розыск преступников был поднят личный состав полиции нескольких районов области. Все дороги, ведущие к 'этому населённому пункту, блокировали наряды дорожно-патрульной службы и мобильные экипажи ГИБДД.

Через несколько часов оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемых и доставили в отдел полиции двух ранее судимых молодых людей возрасте 23 и 24 лет. В ходе дальнейшей работы в лесу в двух километрах от посёлка сыщики обнаружили похищенный сейф, который злоумышленники так и не вскрыли.

Оперативники установили, что задержанные могут быть причастны к совершению ещё двух аналогичных преступлениях, совершенных в близлежащих населённых пунктах. Молодые люди находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске