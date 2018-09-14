В Куйтуне из отделения почты украли сейф с 80 тысячами рублей

Куйтунский район, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Двое жителей куйтунского села Ан-Станица подозреваются в краже сейфа, в котором находилось 80 тысяч рублей, из отделения связи в районном центре. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Преступление было совершено в ночь на 13 сентября. На розыск преступников был поднят личный состав полиции нескольких районов области. Все дороги, ведущие к 'этому населённому пункту, блокировали наряды дорожно-патрульной службы и мобильные экипажи ГИБДД.

Через несколько часов оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемых и доставили в отдел полиции двух ранее судимых молодых людей возрасте 23 и 24 лет. В ходе дальнейшей работы в лесу в двух километрах от посёлка сыщики обнаружили похищенный сейф, который злоумышленники так и не вскрыли.

Оперативники установили, что задержанные могут быть причастны к совершению ещё двух аналогичных преступлениях, совершенных в близлежащих населённых пунктах. Молодые люди находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.