В Куйтунском районе местный житель по пьяни насмерть сбил человека

Куйтунский район, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе полицейские задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Местный житель ночью 21 декабря сбил двух человек – 30-летний мужчина скончался на месте, 37-летняя женщина госпитализирована с различными травмами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился на улице Ленина поселка Харик Куйтунского района. После аварии предполагаемый виновник скрылся, но был задержан в кратчайшие сроки.

Им оказался 37-летний местный житель, управлявший автомобилем Хендэ. Как выяснилось, подозреваемый был лишен водительских прав за пьяную езду, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

Установить скрывшийся автомобиль удалось по отпавшему шильдику, оставленному на месте происшествия.